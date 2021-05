Presidente da "troika" da SADC diz que é hora de agir contra o terrorismo em Moçambique

O responsável da troika da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) para Política, Defesa e Segurança, Mokgweetsi Masisi, diz ter chegado a hora de agir e deixar uma mensagem clara aos terroristas que assolam a região norte da província moçambicana de Cabo Delgado.

“Agora é hora de agir colectivamente e emitir uma mensagem clara e vigorosa aos terroristas, de que a região não vai tolerar este tipo de actos” sublinhou o Presidente do Botswana em Maputo.

No final da sessão técnica que discutiu as medidas de apoio a Moçambique, a serem comunicadas dentro em breve, num comunicado final, o líder da troika realçou que os países da SADC devem agir, de forma colectiva, para proteger a região do terrorismo e manifestou confiança de que esta é uma guerra para vencer.

“Temos aposta de que seremos bem sucedidos no combate ao terrorismo” vincou Masisi.

O Presidente moçambicano e em exercício da SADC, Filipe Nyusi, reiterou, por sua vez, a aposta numa estratégia regional para combater o terrorismo, sem, no entanto, “descorar o apoio de outros países, interessados em apoiar”.

Nyusi falava há instantes durante a cimeira extraordinária da dupla troika regional, que continua reunida em Maputo, para adoptar as estratégias de acção da SADC no apoio a Moçambique, por um lado, e do aperto ao cerco contra o terrorismo e radicalismo violento na região.

A cimeira, que deverá a qualquer momento, adoptar a Resolução de Maputo, decorre à porta-fechada, com a presença dos Chefes de Estado e de Governo, Filipe Nyusi (Moçambique), Emerson Mnangagwa (Zimbabwe), Lazarus Chakwera (Malawi ), Mokgweetsi Masisi (Botswana) e Hussein Aly Mwiny (presidente do Governo regional do Zanzibar).