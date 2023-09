Presidente da China considera seriamente visita à Coreia do Sul

PEQUIM/SEUL (Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, disse neste sábado, 23, que considerará seriamente visitar a Coreia do Sul, informou a agência de notícias Yonhap, como parte dos esforços para apoiar a paz e a segurança na Península Coreana.

Separadamente, a Televisão Central da China, ou CCTV, informou que Xi disse ao primeiro-ministro sul-coreano, Han Duck-soo, no sábado, que a China está disposta a trabalhar para promover uma parceria estratégica entre os dois países.

Xi, que não visita a Coreia do Sul desde 2014, manteve conversações com Han na cidade de Hangzhou, no leste da China, antes da cerimónia de abertura dos Jogos Asiáticos, no sábado.

O compromisso de cooperação surgiu antes das conversações trilaterais agendadas para Seul, a 26 de Setembro, envolvendo altos funcionários da China, Japão e Coreia do Sul, destinadas a preparar o caminho para a primeira cimeira entre os três países em quatro anos.

Xi disse a Han que acolheria bem essa cimeira num momento oportuno e que consideraria seriamente visitar a Coreia do Sul, informou a Yonhap.

Uma declaração chinesa não mencionou o comentário de Xi sobre a cimeira ou uma visita a Seul.

A China atribui grande importância à disposição positiva da Coreia do Sul de se comprometer com a cooperação, disse Xi, de acordo com a CCTV, e pediu à Coreia do Sul que cumpra a metade do caminho para manter a direção da cooperação amistosa.Os dois países podem aprofundar cooperação mutuamente benéfica, disse ele.

Citando o que disse ser um alto funcionário do governo sul-coreano, a Yonhap informou que Xi disse que a China apoia o diálogo entre as duas Coreias e continuará os esforços pela paz e segurança na Península Coreana, enquanto Han pediu à China que desempenhasse um papel construtivo nas relações com a Coreia do Norte.

As tensões entre os dois países aumentaram após Kim Jong Un, da Coreia do Norte, fazer uma visita de uma semana à Rússia no início deste mês, o que irritou os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul.

A Coreia do Sul impôs sanções a 10 indivíduos e duas entidades em relação ao programa nuclear da Coreia do Norte e ao comércio de armas com três países, incluindo a Rússia, disse o Ministério das Relações Exteriores na quinta-feira.