Presidente da CASA CE quer reduzir impostos

O presidente da CASA CE, Manuel Fernandes, fez terça-feira campanha na cidade de Malanje prometendo reduzir os impostos se o seu partido vencer as eleiçõs e ele for eleito presidente.

Fernandes foi o primeiro líder partidário a fazer campanha em Malanje.

O slogan do seu partido é “Casa, trabalho e salário justo”..

“Nós também estamos a propor a baixar os impostos, o IVA está alto demais não é aceitável”, disse prometendo também reduzir o Imposto de Rendimento de Trabalho.

“Deve-se baixar o IVA para 7 por cento, já falamos quando estivemos no Cuanza Norte que para aqueles que trabalham, entendemos que vamos reduzir o IRT (Imposto de Rendimento de Trabalho) de 14 para 6 por cento”, acrescentou .

O candidato à Presidente da República nas eleições gerais de 24 de Agosto, promete criar um governo patriótico com os olhos virados aos cidadãos mais pobres.

Manuel Fernandes disse ainda no seu discurso que a solução de muitos problemas no país passa pela implementação das autarquias locais.

“O actual partido que governa o país há mais de 46 anos tem medo de concretizar as autarquias, e nós estamos a propor que vamos fazer eleições autárquicas em 2024”, garantiu, justificando que “o povo ter próximo de si o centro da decisão política”.

Makuta Nkonda conselheiro do colégio presidencial da CASA-CE diz que o governo cessante do partido MPLA pouco se interessa com a saúde do cidadão comum.

Justificando que “por isso, o antigo Presidente da República [José Eduardo dos Santos] fora do país, não se tratou em Angola por que ele não se preocupou em melhorar a saúde de Angola”.

. Como a saúde em Angola não anda bem foi fora tratar-se e ali, coitado, infelizmente, morreu e agora é um problema de transladar o corpo”, disse