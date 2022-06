PR de Cabo Verde testa positivo para a Covid-19

O Presidente de Cabo Verde testou positivo para a Covid-19 à chegada à Praia, nesta sexta-feira, 24, após participar nas Jornadas Europeias de Desenvolvimento, que decorreram nos dias 21 e 22, em Bruxelas, e de uma passagem por Portugal.



“Acabo de testar positivo à Covid-19, tenho sintomas ligeiros e cumpro o período de isolamento, em casa”, escreveu José Maria Neves na sua página no Facebook.

O Gabinete do Presidente da República também divulgou uma nota a reiterar que Neves “cumprirá os preceitos recomendados para esta situação, ficando a sua agenda suspensa nos próximos dias” e que “permanecerá em quarentena”.



José Maria Neves discursou na abertura das Jornadas Europeias de Desenvolvimento, no dia 21, em Bruxelas, a convite da presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, tendo abordado o desenvolvimento em África e os pequenos Estados insulares.

À margem do evento que reuniu 2.500 participantesde todo o mundo, o Presidente cabo-verdiano manteve encontros com vários dirigentes da União Europeia e reuniu-se com imigrantes do seu país radicados na Bélgica.

Em Portugal, ele visitou as instalações do Grupo Impresa, nomeadamente as instalações da SIC e do Jornal Expresso, e foi entrevistado, como o próprio Neves disse, “pelo meu grande amigo, Francisco Pinto Balsemão, para um Programa de Conversa com cinquenta personalidades , no quadro das comemorações dos 50 anos da Fundação do Jornal Expresso”.

Primeiro-ministro também e aumento de casos

No passado dia 8, o primeiro-ministro informou também ter testado positivo para a Covid-19, mas que encontrava-se assintomático.

Entretanto, após a quarentena, Ulisses Correia e Silva retomou a sua agenda oficial.

Depois de algum tempo com menos de duas dezenas de casos por dia da doença, Cabo Verde tem registado nos últimos dois meses um aumento consecutivo de infecções, apesar de ter uma das taxas de vacinação mais altas do mundo.

Hoje, o Ministério da Saúde informou que registou nas últimas 24 horas mais 270 casos de COVID-19.

Desde o início da pandemia, em Março de 2020, o arquipélago contabilizou um total de 59.265 casos, dos quais 403 terminaram em morte.

Quanto à vacinação, até o passado dia 19, 98,1% da população adulta elegível receberam a primeira dose e 85,2% a segunda dose.

Na mesma data, 86,1% dos adolescentes tinham recebido uma dose da vacina 71,7% estavam complemente vacinados.