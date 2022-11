PR angolano admite negociar com oposição eventual revisão constitucional

O Presidente de Angola admitiu negociar com a oposição para uma eventual revisão constitucional e reiterou o engajamento do MPLA na implantação do poder local, sem, no entanto, avançar qualquer data.



Ao intervir nesta sexta-feira, 25, na abertura de uma reunião do Comité Central do MPLA, partido no poder, João Lourenço disse que "os cidadãos angolanos sinalizaram a necessidade de haver maior negociação entre o Presidente da República e as diferentes forças políticas e a sociedade civil, no caso específico de se fazer qualquer revisão à Constituição da República, o que MPLA respeitará", lembrando que o partido perdeu a maioria qualificada da eleição de 24 de Agosto.

João Lourenço reafirmou que o MPLA vai prestar atenção à necessidade da conclusão do pacote legislativo autárquico, “para que se possa dar então início à implantação do processo autárquico".

Ele garantiu que seu partido vai submeter uma proposta de lei ao Parlamento para a nova divisão política administrativa do país, que abrirá caminho à instalação das autarquias e eleições locais.

“Essa divisão administrativa não ira colidir com o poder autárquico", garantiu João Lourenço.