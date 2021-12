Power List: Os 100 mais influentes da Lusofonia, by Bantumen!

A par do Dia Internacional dos Direitos Humanos, assinalado a 10 de dezembro, e com a décima meta (Reduzir as Desigualdades) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, a BANTUMEN aliou-se a vários parceiros digitais e sociais locais para nomear as 100 personalidades que, através da sua arte, ou associativismo, promovem a excelência nas suas respectivas áreas de actuação, bem como impulsionam um sentido de representatividade e de pertença entre a comunidade negra lusófona.

Em comunicado enviado às redacções, a BANTUMEN, um projecto digital, co-fundado por Vanessa Sanches, explica que a iniciativa "100 Power List" tem como objectivo dar importância à lusofonia num sentido circular, torna-se importante desconstruir a narrativa que tende a colocar Portugal sempre no topo da pirâmide, como emissor de informação e influência em todos os quadrantes sociais, sobretudo em relação aos PALOP.

Nas palavras de Vanessa Sanches, “é em parte graças às novas gerações que o caminho começa agora a ser feito ao contrário e com base no que as gerações passadas começaram a erguer. Estas 100 pessoas homenageadas são apenas um pequeno número representativo da excelência entre esta comunidade e que merece ser conhecida do grande público”.

A lista das pessoas negras mais influentes na lusofonia inclui nomes como Conceição Queiroz, jornalista do canal português TVI, o activista Luaty Beirão, Morato Custódio, empreendedor digital, Roselyn Silva, estilista, Cristina Roldão, socióloga, investigadora e activista, Mamadou Ba, activista e dirigente da SOS Racismo em Portugal, Joacine Katar Moreira, deputada conhecida pelo seu activismo em questões de igualdade de género e racial em Portugal, Miguel de Barros, sociólogo e activista, Sharam Diniz, modelo, Tiago Costa, humorista e analista social, Dino D'Santiago, músico, Yolanda Tati, radialista, entre muitos outros.

A BANTUMEN contou com Balai.CV, Nô Balur e Mundo Negro; Inventivos como parceiros desta iniciativa, que teve como palco, na sua primeira edição a 13 de Dezembro, o Teatro São Luiz, em Lisboa.