Portugal: Líder da Aliança Democrática, sem maioria, assume que fará Governo

A Aliança Democrática (coligação formada pelo Partido Social Demcorata, Centro Democrático Social – Partido Popular e Partido Popular Monárquico) ganhou as eleições legislativas antecipadas em Portugal neste domingo, 10, mas sem uma maioria absoluta.

Luis Montenegro, na sua primeira ida ao voto como candidato a primeiro-ministro, foi assim o vencedor, mas com uma margem muito pequena.

O Partido Socialista (PS), no poder, vai para a oposição depois de nove anos no Governo,

Entretanto, o partido da extrema-direita Chega, liderado por André Ventura, é apontado pelos analistas políticos como o grande vencedor ao ser a terceira força política.

O Partido Comunista Português (PCP), que lidera a Coligação Democrática Unida (CDU), foi um dos grandes derrotados, descendo de seis para quatro deputados.

Com 98,98% das urnas apuradas, a AD, com 29,50 por cento dos votos, ganhou 79 cadeiras na Assembleia da República, num total de 230, seguida do PS, com 28,66 por cento, com 77 deputados.

O Chega, o partido que mais cresceu, foi o terceiro mais votado, com 18,06 por cento, que lhe dão 48 deputados.

O quarto partido, que já assumiu juntar-se à AD na formação do Governo, Iniciativa Liberal (IL) conseguiu 8 deputados, seguida do Bloco de Esquerda, com 5, CDU, 4, Livre, 4, e PAN, um.

Os quatro deputados na imigração ainda não foram definidos, o que deverá acontecer amanhã.

Próximo Governo

Ao se pronunciar depois de conhecidos os resultados, o líder da AD, Luís Montenegro disse esperar ser convidado em breve pelo Presidente da República para formar Governo, com a maioria que os votos lhe deram.

"O que direi é que estamos prontos para iniciar a governação, estamos prontos para mudar de Governo e de políticas", afirmou, assumindo estar "consciente" de que a governação, em certos momentos, "tem de passar pelo diálogo".

Como prometeu durante a campanha, Montenegro reiterou que não vai coligar-se com o Chega, para viabilizar uma maioria estável no Parlamento.

Entretanto, mesmo com a coligação da IL, a AD não tem a maioria dos votos que lhes assegurem a aprovação do programa de Governo e do Orçamento Geral do Estado.

Para tal, Montenegro pediu compromissos.

Governo à direita

A este propósito, ele disse que "há várias divergências, o que se pede ao PS não é que adira às nossas propostas é que respeite a vontade do povo.

Por seu lado, o secretário-geral do PS, que substituiu o primeiro-ministro demissionário Antonio Costa, reconheceu a derrota, felicitou a AD e disse que foi uma "campanha extraordinária, cheia de força".



"O Partido Socialista será oposição, renovaremos o partido e procuraremos recuperar os portugueses descontentes com o PS. Essa é a nossa tarefa", disse Pedro Nuno Santos.



O líder do Chega disse que “agora é tempo de resposnabiuldiade”, e “o que passou passou”.



“Desta vez, o povo disse o que queria, e pediu à direita para governar. O nosso mandato é para Governar Portugal", afirmou André Ventura.

Ele acrescentou que "não é o que queríamos, mas é o que o país tem neste momento" e que "só um líder e um partido muito irresponsável deixarão o PS governar quando temos na nossa mão a possibilidade de fazer um governo de mudança".

O Presidente da República ainda não se pronunciou.