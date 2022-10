Kremlin diz que Putin não enviou qualquer mensagem a Zelenskyy através de Umaro Sissoco Embaló

O porta-voz do Kremlin disse que Vladimir Putin não entregou qualquer mensagem ao chefe de Estado da Guiné-Bissau e Presidente em exercício da CEDEAO para o seu homólogo ucraniano, com quem Umaro Sissoco Embaló reuniu-se na quarta-feira, 26, em Kyiv.



Na terça-feira, Vladimir Putin tinha recebido o seu homólogo guineense em Moscovo.



O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a jornalistas nesta quinta-feira, que Putin apenas transmitiu a Sissoco Embaló a sua posição sobre a Ucrânia.

“Nosso colega de um Estado africano manifestou desejo, disse que teria contactos e que transmitiria a posição de Putin ao lado ucraniano. Não há mensagem específica neste caso, e não se falou disso”, afirmou Peskov, acrescentando que, na conversa, Putin informou ao Presidente guineense como foram conduzidas as negociações entre a Rússia e a Ucrânia em Março e como as equipas de negociadores trabalharam.



Neste particular, Peskov disse que Putin contou que “quando o texto da declaração conjunta estava realmente pronto e um equilíbrio muito difícil tinha sido encontrado, o lado ucraniano, de repente, se retirou das negociações” e, mais tarde, “Kyiv ainda complementou a falta de vontade de dialogar com Moscovo ao aprovar uma lei que proíbe negociações com a Rússia e pessoalmente com o Presidente da Federação Russa".

“Ao mesmo tempo, o Presidente ressaltou que tal relutância em negociar e a recusa em chegar a acordos ocorreram claramente por ordem de Washington, isso é óbvio. De facto, a Rússia não muda de posição, estamos prontos para assegurar os nossos interesses na mesa de negociações, mas neste caso estamos a falar de uma total falta de vontade por parte da Ucrânia”, concluiu o porta-voz do Kremlin.

A versão de Sissoco Embaló



A reacção de Dmitry Perkov surge após as afirmações ontem do Presidente Umaro Sissoco Embaló que, depois do encontro mantido em Kyiv com o seu homólogo ucraniano, Volodomyr Zelenskyy, disse ter uma mensagem de Putin.



“Ontem (terça-feira, 25) estive na Rússia com o Presidente Putin que me encarregou de transmitir-lhe essa mensagem. Ele (Putin) pensa que é muito importante o estabelecimento do diálogo directo entre os dois países”.

Na altura, o Presidente em exercício da CEDEAO afirmou a Zelenskyy que podia “estar seguro de que não é por causa de fertilizantes ou cereais que a África está a precisar, mas a África é portadora hoje de uma mensagem de paz e deseja aproximar os dois países irmãos para que possam encontrar um caminho da paz”.



O Presidente guineense disse também que vai pedir à Rússia para libertar os 182 barcos ucranianos que "estão sob custódia russa".



A visita de Umaro Sissoco Embaló aos países em guerra foi, conforme o próprio reiterou, na qualidade de Presidente em exercício da CEDEAO.

A visita de Umaro Sissoco Embaló aos países em guerra foi, conforme o próprio reiterou, na qualidade de Presidente em exercício da CEDEAO.