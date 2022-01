Polícia interdita marcha de profissionais de saúde em Bissau que exigiam pagamento de salários

Profissionais de saúde da Guiné-Bissau recém colocados foram impedidos de prosseguir uma marcha pacífica, nas primeiras horas desta terça-feira, 11, nas ruas da capital, para exigir o pagamento dos salários em atraso desde que foram contratados em Janeiro de 2021.

A intervenção policial aconteceu quando os manifestantes seguiam em direcção à sede do Governo.

São mais de mil técnicos de saúde na mesma situação, entre médicos e enfermeiros, que ainda não receberam os seus ordenados depois de terem sido colocados em Janeiro de 2021, segundo um dos responsáveis do colectivo.

Uma fonte do Ministério do Interior justifica a decisão da Polícia com o facto de “a tutela não ter sido informada da manifestação, de acordo com a lei”.

Entretanto, os promotores da marcha prometem voltar às ruas na quinta-feira, 13, depois de “informar de novo o Ministério do Interior”, indicou à VOA um dos promotores da marcha.