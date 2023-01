Polícia grega revista avião da Ryanair por ameaça de bomba

A polícia grega revistou um avião de passageiros da Ryanair que aterrou no Aeroporto Internacional de Atenas neste domingo, em busca de quaisquer artigos suspeitos, depois de receber um alerta de ameaça de bomba, disseram os agentes da polícia.



O piloto do avião Boeing 737, com cerca de 190 passageiros e tripulação a bordo, tinha alertado anteriormente as autoridades sobre um possível engenho explosivo a bordo, disse um dos oficiais.



O avião, que voava de Katowice, na Polónia, para a Grécia, chegou a Atenas escoltado por dois caças às 17h35m (hora local). Os motores de combate a incêndios estavam em standby quando o avião aterrou.



Mais tarde, a polícia efectuou buscas aos passageiros quando estes estavam a desembarcar e a sua bagagem estava alinhada no exterior do avião.