Polícia da Noruega trata como "ataque terrorista" tiroteio em Oslo

As autoridades da Noruega tratam o atentado que matou duas pessoas e deixou 21 feridas no centro de Oslo na noite de quinta-feira, 24, como ataque terrorista.



Dez feridos estão em situação grave hos hospitais.



Em conferência de imprensa, neste sábado, 25, o responsável da polícia de Oslo, Christian Hatlo, avançou que o suspeito, de origem iraniana, de 42 anos e cuja identidade não foi divulgada, era conhecido dos serviços secretos.



"Ele é suspeito de homicídio, tentativa de homicídio e terrorismo", disse Hatlo, adiantando que a última acusação é motivada pelo "número de feridos e mortos, o número de cenas de crime - pelo menos três -, e [...] há boas razões para acreditar que ele pretendia espalhar o terror".



O tiroteio ocorreu por volta da uma hora local deste sábado à porta de um pub, onde se terão registado as duas mortes, e depois à porta de um clube habitualmente frequentado por homossexuais.



O rei Harald disse estar "devastado".



"Devemos permanecer unidos e defender nossos valores: liberdade, diversidade e respeito ao próximo", declarou.



Uma marcha do “Orgulho LGTBQIA+.” que estava prevista para acontecer em Oslo hoje foi cancelada e a polícia recomendou ainda a suspensão de todas as celebrações referentes àquele movimento previstas para este fim-de-semana.