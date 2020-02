Polícia britânica atirou contra um homem em Londres num incidente terrorista

A Polícia Metropolitana do Reino Unido diz ter atirado contra homem em Londres sul, naquilo que a polícia chamou de incidente relacionado com terrorismo, no qual se acredita que "uma série de pessoas tenha sido esfaqueada".

No Twitter, a polícia britânica escreveu que "um homem foi alvejado por polícias armadas em Streatham (Londres sul). Nesta fase acredita-se que uma série de pessoas tenha sido esfaqueada. As circunstâncias estão a ser estudadas; o incidente foi declarado relacionado com terrorismo."

A polícia disse mais tarde que o homem que eles atiraram havia sido pronunciado morto.

A polícia isolou a área, nas principais lojas rua em Streatham, um movimentado bairro residencial ao sul do rio Tamisa. A polícia aconselhou as pessoas evitar a área.

O último incidente desse tipo em Londres foi em novembro, quando a polícia matou um homem com um colete falso de suicídio que esfaqueou duas pessoas até a morte e feriu mais três antes de ser impedido por civis, que lutaram com o indivíduo.