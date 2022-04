Polícia avisa que usará da força contra quem quiser entrar nos templos da IURD

A polícia angolana avisou que tornará a usar da força para impedir que fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus ocupem os templos que foram apreendidos há vários meses.

Na quarta-feira deram-se confrontos entre a polícia e fiéis da igreja quando agentes tentaram desalojar os fiéis que desde sábado faziam vigílias em protesto contra a decisão do Estado de reter os templos depois de um tribunal ter ordenado o seu descongelamento.

O tribunal absolveu dirigentes da ala brasileira da IURD de várias acusações de crimes de ordem financeira mas o Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos continua a impedir o acesso às igrejas afirmando não ter recebido qualquer notificação do tribunal.

A ala brasileira da IURD acusa o instituto de favorecer os dissidentes da ala angolana.

O director o director de Comunicação Institucional do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, superintendente Nestor Goubel, avisou que as autoridades não vao tolarar qualquer ocupação, sem nota de entrega do Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos (INAR), entidade que é igualmente fiel depositária dos templos que estavam apreendidos por ordem da Procuradoria-Geral da República (PGR).

“O comando Provincial de Luanda da policia nacional deixa bem claro que não teremos contemplações para aqueles que vierem invadir os templos ou tentarem usar sem a nota de entrega”, disse.

“É preciso esperar até que as autoridades deêmm uma nota de entregaa a quem vai usar” acrescentou

De um lado estão os bispos absolvidos do tribunal e seus fies a reclamarem a titularidade dos templos, do outro lado estão os supostos bispos dissidentes, que entendem serem os proprietarios do património tal como nos diz Bispo Valente Bezerra Luís que disse ser ele o dirigente da igreja.

“Os templos pertecem aos mebros da Igreja do Reino de Deus e a direcçao é a direcçao da igreja IURD e a direcçao é dirigida pelo Bispo Valente Bezerra Luís” disse o pr’oprio Bezerra Luís