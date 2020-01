Polémica em torno da indicação do novo Presidente da Comissão Nacional Eleitoral de Angola

A indicação de Manuel Pereira da Silva para presidir a Comissão Nacional Eleitoral está a ser contestada, alegadamente por suspeitas de violação do regulamento do concurso.

Da Silva foi anunciado, semana passada, vencedor do concurso, numa reunião em que o Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, juiz Joel Leonardo não permitiu que os vogais questionassem a origem do resultado.

O regulamento do concurso deste órgão de administração eleitoral determina que para ser declarado vencedor o candidato precisa de ter “80 pontos” para a classificação final.

Manuel Pereira da Silva, que concorreu com outros três candidatos, teve a nota de “76 pontos”.

Em principios do ano passado, Manuel Pereira da Silva foi citado, em vários circulos da sociedade angolana, como estando envolvido em actos de corrupção, enquanto Presidente da Comissão Provincial Eleitoral de Luanda.

Reporta-se que Manuel Pereira da Silva terá sido decisivo, nas últimas eleições gerais, ao contribuir para uma alegada fraude eleitoral a favor do partido no poder.

Esta semana circularam informações em Luanda, segundo as quais, o Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Joel Leonardo, terá admitido erros no concurso para preencher a vaga de Presidente da Comissão Nacional Eleitoral.



Os partidos políticos na oposição já apelaram ao Presidente da República para anular o concurso em causa e prometem usar todos os meios ao seu alcance para não consentir esta decisão.

Para falar sobre o assunto, ouvimos Manuel Aragão, Presidente do Tribunal Constitucional; o analista Teófilo Mateus; os deputados Raúl Danda e Lindo Bernardo Tito.

Acompanhe: