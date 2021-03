Pobreza e não movimentos separatistas marca a realidade de Cafunfo, diz padre Celestino Epalanga

O coordenador da Comissão de Justiça Paz e Migrações da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), padre Celestino Epalanga, afirmou à VOA, nesta quinta-feira, 11, que as manifestações da população da zona de Cafunfo, na Lunda Norte, não são movidos por sentimentos separatistas mas o resultado da pobreza real que "campeia na região", rica em diamantes.

Em conversa com a VOA nesta quinta-feira, 11, aquele responsável indica, de acordo com fotos recentemente divulgadas, para pelo menos 50 desaparecidos desde os confrontos morais entre as forças de segurança e manifestantes a 30 de Janeiro.

De regresso de Cafunfo, onde representou a Igreja Católica no debate sobre Cidadania e Segurança Pública, organizado pela Ufolo – Centro de Estudos para a Boa Governação, em parceria com o Comando Geral da Província Nacional, Epalanga disse que, depois das audições realizadas, a conclusão é que a região tem um historial de violência motivada pela falta de condições económicas e sociais das comunidades locais.

Ele destacou muitos casos de violação dos direitos humanos.

“As pessoas vivem numa miséria indiscritível”, reforçou.

Quanto à origem dos tumultos, a acção da polícia e o número exacto de mortes e de pessoas desaparecidas no dia 30 de Janeiro, o clérigo católico revelou que a comunidade continua dividida, havendo os que apoiam a acção da polícia e outros que se mostram favoráveis à atitude dos manifestantes.

O responsável da CEAST disse ainda que fotografias exibidas durante o encontro apontam para a existência de pelo menos 50 pessoas desaparecidas.

“A investigação deve continuar”, defendeu o padre jesuíta, que considera que a indefinição política e administrativa da região e a presença ostensiva de militares fizeram de Cafunfo uma zona violenta e um espaço longe dos apoios do Governo provincial.

Os promotores do debate sugeriram que Cafunfo deve ser dotado de personalidade político-administrativa para que as forças policiais sejam equipadas de meios adequados à dimensão populacional e cumpram apenas as suas tarefas constitucionais.

Para já, segundo as conclusões, propõe-se o estabelecimento interino de um Grupo de Acção e Monitorização dos Direitos Humanos, "integrado também por representantes das comunidades locais, para o estabelecimento de um clima propício de liberdade e cidadania.”