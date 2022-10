Pilotos da TAAG marcam greve para 7 de Outubro

O Sindicato de Pilotos de Linha Aérea (SPLA) de Angola marcou para a próxima sexta-feira, 7, o início de uma greve cuja témino se desconhece.



A informação foi avançada neste sábado, 1, pela Administração da companhia aérea angolana TAAG que acredita poder evitar a paralisação em virtude de encontros marcados com o SPLA na próxima semana.



Sobre a mesa de negociações está o caderno reivindicativo entregue pelo sindicato a 20 de Julho.

Desde então, diz a TAAG, têm sido “realizados encontros nos quais a companhia apresentou diversas propostas de resolução, devidamente enquadradas na sua realidade financeira, com o firme objectivo de acomodar as solicitações da classe”.



Sem dar detalhes sobre as divergências entre as partes, a Administração da TAAG avança que, com o foco na “prestação de serviços com a qualidade adequada à expectativa dos nossos clientes”, criou um plano de contingência que “vai permitir realizar os voos escalados para o período de greve”.



A nota diz que também foram reagendados todos os voos internacionais e domésticos previstos para o dia 7 de Outubro.

O SPLA não se pronunciou sobre a greve.