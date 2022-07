PGR diz que autópsia não revelou envenamento de Dos Santos, enquanto família e Governo não chegam a acordo sobre o funeral

A autópsia realizada pela equipa do Instituto de Medicina Legal da Catalunha, na Espanha, afasta qualquer possibilidade de envenenamento como a causa da morte de José Eduardo dos Santos, de acordo com os.resultados provisórios já disponibilizados.

Entretanto, não há fumo branco nas negociações entre a família do antigo Presidente e o Governo para a realização das exéquias em Angola.

A garantia de que Santos não foi envenenado foi dada pelo Procurador-Geral da República que integra a delegação angolana que em Barcelona trata do processo de transladação do corpo do ex-Presidente da República para Angola, ao Jornal de Angola e à TVZimbo, ambos públicos, que, no entanto, não revelam qualquer frase de Hélder Pitta Grós.

Esta informação ainda não foi confirmada pelos advogados da filha do antigo Presidente Tchizé dos Santos, quem pediu à justiça e ao Centro Médico Teknon que fosse feita a autópsia em virtude de "uma série de sinais" de que a morte do pai ocorreu em "circunstâncias suspeitas".



A antiga deputada também abriu um processo em Espanha contra a viúva do ex-Presidente, Ana Paula dos Santos, e o seu médico pessoal, João Afonso, por "tentativa de homicídio".

A queixa também inclui alegações relacionadas ao "não cumprimento do dever de cuidado, lesões resultantes de negligência grave e divulgação de segredos por pessoas próximas” ao antigo Presidente, segundo nota divulgada na sexta-feira pelos advogados.

Negociações num impasse

Entretanto, a família e o Governo continuam a negociar as exéquias do antigo Presidente, mas ambas as partes estão longe de um acordo.

Embora em vídeo disponilizado nas redes sociais Tchizé dos Santos tenha dito que o pai só será enterrado depois de João Lourenço deixar o poder, o jornal português Expresso cita fontes próximas das partes que indicam que Isabel dos Santos, a filha mais velha de Santos, terá aceite fazer o enterro mas só depois de 24 da Agosto, dia das eleições gerais, e com a mesma dimensão dos funerais de Agostinho Netom primeiro Presidente do país, morto em 1979.

Fontes da VOA indicaram que até o fim desta segunda-feira, 11, não havia qualquer entendimento entre as partes, com os filhos de José Eduardo dos Santos bem divididos, tendo de um lado os mais velhos e, do outro, os três da agora viúva Ana Paula Santos.



O antigo Presidente da República morreu, aos 79 anos, na passada sexta-feira, 8, vítima de doença, em Espanha.