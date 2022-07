Incerteza sobre o funeral de José Eduardo dos Santos

A realização do funeral do ex-estadista angolano José Eduardo dos Santos está no centro de uma disputa entre familiares e autoridades.

Tchizé dos Santos, sua filha, exigiu a retenção do corpo, em Barcelona, para uma autópsia, na sequência de receios de "jogo baixo".

O presidente João Lourenço disse que o governo vai organizar as exéquias do ex-chefe de Estado, para as quais conta com a presença de todos, incluindo a família “que está lá fora”.

Para falar sobre o assunto, ouvimos o político Alberto Neto e o analista Francisco Costa.

Acompanhe: