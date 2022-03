PGR da Guiné-Bissau afasta magistrado e reimpõe medida de coação a Domingos Simões Pereira

O Procurador-Geral da República (PGR) da Guiné-Bissau, Bacar Biai, suspendeu o magistrado do Ministério Público, Fernando Mandes, que, no passado dia 25 arquivou o processo que implicava Domingos Simões Pereira no conhecido caso "Resgate", que apurava uma suposta corrupção na atribuição de ajuda a alguns bancos comerciais durante o Governo do PAIGC.

No mesmo depacho, Mendes revogou também a medida de coação de "Obrigação de Permanência" imposta ao presidente do PAIGC.

Entretanto, no despacho tornado público na segunda-feira, 28, pela PGR Bacar Biai ordenou que o processo continue e a "inquirição das empresas enroladas no caso".

No documento, o PGR revogou, por outro lado, o despacho do arquivamento do mesmo processo e do despacho da medida de coação aplicada ao Domingos Simões Pereira.

Com estas decisões, o deputado e presidente do PAIGC volta assim aos corredores da justiça guineense.