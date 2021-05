Petro defronta AS Salé e Ferroviário joga com Patriots BBC nos quartos-de-final da BAL

Os representantes de Angola e Moçambique já conhecem os seus adversários nos quartos-de-final da Basketball África League que decorre em Kigali, no Ruanda.

Com efeito, o Petro de Luanda vai defrontar o AS Salé do Marrocos, enquanto o Ferroviário de Maputo vai medir forças comPatriots BBC do Ruanda.

O campeão angolano vai ser o primeiro a entrar em cena, com o seu jogo agendado para ter lugar na quarta-feira, 26 de Maio, (15h00 ET/19h00 GMT / 21h CAT)e os representantes de Moçambique na quinta-feira, 27 de Maio, (15h00 ET/19h00 GMT / / 21h CAT).

Recordar que o Petro de Luanda terminou em primeiro lugar do Grupo A, com três vitorias em três jogos, tendo-lhe cabido a posição três no sorteio para a etapa a eliminar. Já o Ferroviário de Maputo foi segundo classificado do Grupo C, com duas vitorias e uma derrota, estando na posição cinco na classificação geral.

As oito equipas que se qualificaram para os quartos-de-final da BAL são: Atlético Petróleos de Luanda (Angola); AS Douanes (Senegal); AS Salé (Marrocos); FAP (Camarões); Ferroviário de Maputo (Moçambique); Patriots BBC (Ruanda); US Monastir (Tunísia) e Zamalek (Egito).

Os quartos-de-final, meias finais e final serão disputadas no sistema de play-off a uma mão. Eis o calendário dos quartos-de-final da competição:

Quartos-de-final

QUARTA-FEIRA, 26 DE MAIO

FAP (7) vs. Zamalek (2) 11h30 ET/15h30 GMT /17h30 CAT

AS Salé (6) vs. Atlético Petróleos de Luanda (3) 15h00 ET/19h00

GMT / / 21h CAT

QUINTA, 27 DE MAIO

AS Douanes (8) vs. US Monastir (1) 11h30 ET / 15h30 GMT /17h30 CAT

Ferroviário de Maputo (5) vs. Patriots BBC (4) 15h00 ET //19h00 GMT // 21h00 CAT

Meias-finais

SÁBADO, 29 DE MAIO

Jogo das meias-finais 1: 8h00 ET // 12h00 GMT // 14h00 CAT

Jogo das meias-finais 2: 11h30 ET // 15h30 GMT // 17h30 CAT

DOMINGO, 30 DE MAIO

Jogo do terceiro lugar: 6h30 ET // 10h30 GMT // 12h30 CAT

Final: 10h00 ET // 14h GMT // 16h00 CAT