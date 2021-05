“Locomotiva” apitou pela segunda vez na BAL e vitória diante do GS Petroliers coloca Ferroviário nos quartos-de-final

Com uma exibição sem mácula, o Ferroviário de Maputo alcançou a sua segunda vitória na Basketball Africa League desta feita por 73-86 diante do GS Petroliers da Argélia, triunfo que abre as portas para a presença nos quartos-de-final desta competição pioneira ao nível continental.

Agora, a equipa moçambicana aguarda o desfecho dos restantes jogos do Grupo C para saber em que posição ficará no grupo, visto que conta agora com cinco pontos, fruto de duas vitórias e uma derrota.

No jogo deste sábado a equipa argelina entrou melhor, quiçá graças ao facto de não ter realizado a partida da segunda jornada diante do Zamalek do Egipto, ora adiada por conta das medidas integradas no protocolo sanitário de prevenção da pandemia da COVID-19.

No primeiro quarto, os petrolíferos começaram por ganhar vantagem, mas acabaram ficando para trás com o resultado a fixar-se em 17-22 a favor dos “locomotivas” da capital moçambicana.

Daí para frente a turma do Ferroviário assumiu os destinos do jogo, controlando a marcha do marcador e tirando maior proveito dos erros dos argelinos que foram demonstrando algumas deficiências técnicas, sendo o extremo Abdellah Hamdini (33 pontos, dos quais 22 só na primeira parte) uma das excepções na equipa, mas acabou por não ser suficiente para evitar a vantagem de 12 pontos para os moçambicanos ao intervalo, ou seja o resultado de 35-47, ao cabo de 20 minutos de jogo.

Na segunda parte Milagre Macome instruiu os seus jogadores para tirarem o maior proveito das fragilidades defensivas do GS Petroliers que cometeu muitas faltas que levavam o Ferroviário para a linha de lances livres, conseguindo 70% de aproveitamento fruto de 21 marcados em 40 tentativas, em todo jogo. No final da quarta etapa da partida, os “locomotivas” passaram a vencer por 15 pontos de diferença, ou seja 54-69.

No último quarto, os petrolíferos da Argélia muito fizeram para dar a volta ao texto, chegando a conseguir um parcial de 19-17, pois o treinador do Ferroviário de Maputo rodou mais o seu banco de suplentes, contudo sem perder o controlo do resultado, daí a vitória inquestionável por 13 pontos de diferença, 73-86 foi o resultado final.

Em termos de desempenho individual há a destacar a prestação de Adheji Baru que fez um duplo-duplo, ou seja marcou 17 pontos e capturou 10 ressaltos, mas foi bem secundado pela exibição de Myke Kabango que marcou 18 pontos, conseguiu6 ressaltos e 7 assistências. O poste Custódio Muchate foi o melhor ressaltador com 12 ressaltos, (7 ofensivos e 5 defensivos) e mais 9 pontos e o espanhol Álvaro Masa anotou 17 pontos e ganhou 7 ressaltos.