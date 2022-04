Petro de Luanda apurado para os “play-offs” da BAL a realizar em Kigali

A equipa principal de basquetebol do Petro de Luanda, garantiu a qualificação para os “play-offs” da Liga Africana de Basquetebol (BAL), ao terminar na segunda posição da Conferência Nilo que decorre no Cairo, no Egipto, sendo que no último jogo desta etapa disputado na noite desta segunda-feira, 18 de Abril, derrotou Espoir Fukash da República Democrática do Congo por 94-64.

O campeão angolano entrou para a quinta e última partida da conferência com um saldo de três vitórias e uma derrota, sendo que já estava apurada para a etapa seguinte que vai ter lugar em Maio próximo, em Kigali, no Ruanda.

Diante do Espoir Fukash da República Democrática do Congo foi superior em todos aspectos, tendo saído para o intervalo a vencer por 50-31, depois de 25-16 no primeiro quarto da contenda.



No terceiro quarto e sem precisar de acelerar a turma angolana continuou na mó de cima fazendo uma parcial de 22-13, colocando o marcador em 72-44, para nos últimos dez minutos voltar a marcar 22 pontos contra 20 do seu opositor, fixando o resultado final em 94-64, 30 pontos de separação que espelham as diferenças entre as duas equipas.



Ao nível individual os destaques vão para as prestações de Yannick Moreira que terminou o jogo com 17 pontos e 4 ressaltos, sendo bem secundado por Lukeny Gonçalves que anotou 14 pontos e fez 4 assistências.



O Petro de Luanda chega aos “play-off” com um apenas uma derrota por 85-72 diante do campeão em título e anfitrião Zamalek do Egipto, tendo vencido os jogos com o FAP dos Camarões (73-60), ao Cobra Sports do Sudão (96-52) e Tigers de Cape Town da África do Sul (61-90).



Com estes resultados, o Petro Atlético de Luanda junta-se nos “play-off” ao Rwanda Energy Group, Monastir da Tunísia, Association Sportive de Salé do Marrocos, Seydou Legacy Athlétique Club da Guiné e Zamalek do Egipto.



As duas últimas vagas podem ficar preenchidas já nesta segunda-feira. Disputam os lugares as equipas do Cape Town Tigers, FAP e o Cobra Sport.