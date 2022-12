Perú: Presidente deposto pelo Congresso vive nova crise política

A vice-presidente Dina Boluarte substituiu Pedro Castillo e tornou-se a primeira mulher líder na história da república após horas de disputas entre o legislativo e o presidente.

Boluarte, uma advogada de 60 anos, apelou a uma trégua política e à instalação de um governo de unidade nacional.

"O que eu peço é um espaço, um tempo, para salvar o país", disse ela.

Os legisladores votaram 101-6 com 10 abstenções para retirar Castillo do cargo por razões de "incapacidade moral permanente".

Castillo deixou o palácio presidencial num automóvel que o levou através do centro histórico de Lima. Entrou numa esquadra da polícia, onde o seu estatuto não era imediatamente claro. Numa fotografia divulgada pela polícia nacional no Twitter antes de ser apagada, Castillo podia ser visto sentado dentro da esquadra, rodeado por agentes.

Fluente em espanhol e quíchua, Boluarte foi eleita vice-presidente na dupla presidencial que levou Castillo ao poder a 28 de Julho de 2021. Durante a breve administração de Castillo, Boluarte foi ministra do desenvolvimento e da inclusão social.

Pouco antes da votação, Castillo anunciou que estava a instalar um novo governo de emergência e que iria governar por decreto. Ele ordenou um recolher obrigatório nocturno a partir de quarta-feira à noite. O chefe do exército do Peru demitiu-se então, juntamente com quatro ministros, incluindo os dos Negócios Estrangeiros e da Economia.

O Gabinete do Provedor de Justiça, uma instituição governamental autónoma, disse antes da votação no Congresso que Castillo deveria entregar-se às autoridades judiciais.

Após anos de democracia, o Peru está no meio de um colapso constitucional "que não pode ser chamado de outra coisa que não um golpe de Estado", disse a declaração.

A reacção internacional foi, por vezes, ultrapassada pelos acontecimentos.

A Embaixadora dos Estados Unidos Lisa Kenna apelou a Castillo via Twitter para inverter o seu decreto de dissolução do Congresso, dizendo que o governo dos EUA rejeitou quaisquer acções "extra-constitucionais" do presidente para interferir com o Congresso.

Pouco tempo depois, o Congresso votou pela remoção de Castillo.

O Secretário dos Negócios Estrangeiros do México, Marcelo Ebrard, disse via Twitter que, tendo em conta os recentes acontecimentos no Peru, o México tinha decidido adiar a cimeira da Aliança do Pacífico agendada para 14 de Dezembro em Lima. Ele disse lamentar os recentes desenvolvimentos e apelou ao respeito da democracia e dos direitos humanos.

A administração do Presidente chileno Gabriel Boric lamentou a situação política no Peru e disse confiar que a crise seja resolvida através de mecanismos democráticos. O governo de Espanha condenou veementemente a ruptura da ordem constitucional e felicitou o país pela correcção democratica.

Castillo tinha dito num discurso invulgar à meia-noite na televisão estatal antes da votação que nunca mancharia "o bom nome dos meus pais honestos e exemplares, que como milhões de peruanos, trabalham todos os dias para construir honestamente um futuro para as suas famílias".

O camponês que virou presidente disse que está a pagar por erros cometidos devido à inexperiência. Mas ele disse que um certo sector do Congresso "tem como único ponto da ordem do dia retirar-me do cargo porque nunca aceitaram os resultados de uma eleição que vós, meus caros peruanos, determinastes com os vossos votos".

Castillo negou as alegações de corrupção contra ele, dizendo que se baseiam em "declarações de boatos de pessoas que, procurando aliviar as suas próprias penas por supostos crimes, abusando da minha confiança, estão a tentar envolver-me sem provas".

Os procuradores federais estão a investigar seis casos contra Castillo, a maioria deles por alegada corrupção, sob a teoria de que ele tinha usado o seu poder para lucrar com obras públicas.

A luta pelo poder na capital do Peru tem continuado enquanto os Andes e as suas milhares de pequenas quintas lutam para sobreviver à pior seca de meio século.

O governo também confirmou que, na semana passada, o país sofreu uma quinta vaga de infecções por COVID-19. Desde o início da pandemia, 4,3 milhões de peruanos foram infectados, e 217.000 deles morreram.

De crise em crise

O primeiro presidente a vir de uma comunidade agrícola pobre na história do Perú, Castillo chegou ao palácio presidencial no ano passado sem qualquer experiência política. Mudou o seu Gabinete cinco vezes durante o seu ano e meio de mandato, passando por 60 funcionários diferentes do Gabinete, deixando várias agências governamentais paralisadas.

Embora Castillo seja o primeiro presidente a ser investigado enquanto ainda em funções, as sondas não são surpresa num país onde quase todos os ex-presidentes nos últimos 40 anos foram acusados de corrupção ligada a corporações multinacionais, como a empresa de construção brasileira Odebrecht.

Desde 2016, o Peru está envolvido em crises políticas, com congressos e presidentes a tentarem eliminar-se uns aos outros por sua vez.

O Presidente Martín Vizcarra (2018-2020) dissolveu o Congresso em 2019 e ordenou novas eleições. Essa nova legislatura retirou Vizcarra no ano seguinte. Depois veio o Presidente Manuel Merino, que durou menos de uma semana antes de uma repressão matar dois manifestantes e ferir mais 200. O seu sucessor, Francisco Sagasti, durou nove meses antes de Castillo assumir o poder.