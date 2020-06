Pela primeira vez africano-americano comanda força aérea dos Estados Unidos

Pela primeira vez na história dos Estados Unidos um africano-americano comanda um dos ramos das suas forças armadas.

Trata-se do General Charles Brown que esta semana foi confirmado pelo Senado americano como comandante da Força Aérea dos Estados Unidos.

Brown era até agora comandante da força aérea no Pacifico onde comandava 46.000 militares. As operações desse comando espalham-se por metade do mundo incluindo as actividades da força aérea americana no Japão, Coreia, Havai, Alaska e Guam.

Antes de ocupar essa posição em 2018 o General Brown foi vice comandante do Comando Central das Forças Armadas Americanas onde chefiou a componente aérea desse comando e levou a cabo operações conra o Esado Islâmico no IRaque e Síria bem como no Afeganistão.

Antes disso foi director de operações, disuassão estratégica e integração nuclear da força aérea americana na Europa e África com base na Alemanha.

Como piloto da força aérea americana Brown somou um total de 2.900 horas de vôo incluindo 130 horas de combate

Falando durante a audiência no Senado esta semana para a sua confirmação Brown disse estar a “pensar nas imensas expectativas que vêm com esta nomeação histórica, particularmente à luz dos actuais acontecimentos que afectam a nossa nação”, acrescentand estar consciente que o cargo que vai ocupar é “um fardo pesado”.

“Não posso remediar séculos de racismo no nosso país, nem posso corrigir década de discriminação que poderão ter tido um impacto em membros da nosa força aérea”, disse o General Brown para quem actualmente “estou a pensar em como posso fazer melhorias”.

Brown foi aprovado para o cargo por 98 votos a favor e nenhum contra.

O Presidente Donald Trump, que nomeou Brown para o cargo, saudou a sua nomeaçãocomo um“num dia histórico para a América” e descreveu o general como “um patriota e um grande líder”.

Embora Brown seja o primeiro africano-americano a comandar um ramos das forças armadas americanas, um outro africano-americano, o General Colin Powell foi comandante em chefe das forças armadas americanas entre 1989 e 1993.

Um outro general africano americano, Michael Garret, lidera o comando das forças do exército, abaixo de chefe de estado maior do exército