Novo comandante das forças americanas em África é refugiado do Vietname

O novo comandante das forças americanas no leste de África é um major-general nascido no Vietname e que escapou do país num barco de pesca para fugir ao Governo comunista quando era adolescente.

O major general Lapthe Flora assumiu o comando da Força Combinada Conjunta do Corno de África na segunda feira, 8 .

O general Stephen Townsend, chefe do Comando Africano, (AFRICOM), descreveu Flora como um homem “duro”.

Depois de passar varios meses nas florestas do Vietname, Flora fugiu com vários dos seus irmãos num barco de pesca e foi salvo no altor mar e enviado para um campo de refugiados na Indonésia.

Chegou aos Estados Unidos com apenas a quinta classe e neste país terminou a sua carreira estudantil no Instituto Militar de Virginia, onde se formou tambem em engenharia.

O general registou várias invenções relacionadas com sistemas de visão noturna.

O major general Lapthe é o primeiro refugiado vietnamita a atingir o grao de general nas Forças Armadas e o segundo americano de origem vietnamita com essa patente.

“Estou muito agradecido por tudo aquilo que este país fez por mim”, disse numa entrevista ao jornal das Forças Armadas, Stars and Stripes.

Lapthe estará sediado em Djibouti onde as forças americanas apoiam a luta contra extremistas da rede al-Shabab na Somália e Quénia.