Passageiros do submersível Titan estão mortos, confirmam a empresa e a Guarda Costeira dos EUA

Os cinco passageiros do submersível Titan procurado desde domingo, no Atlântico Norte, perto dos destroços do Titanic, estão mortos, anunciou a empresa em comunicado nesta quinta-feira, 22.



"Agora acreditamos que nosso chefe Stockton Rush, Shahzada Dawood e seu filho Suleman, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet estão tristemente mortos", disse a OceanGate.

A nota acrescenta que "esses homens eram verdadeiros exploradores, que tinham um espírito aventureiro e uma paixão pela exploração e protecção dos oceanos do mundo" e ante a morte deles a OcenaGate reitera "nossos sentimentos estão com os cinco espíritos e todos os membros das famílias deles nesse momento trágico".

"Nós lamentamos a perda de vida e a alegria que eles trouxeram a todos que eles conheceram", conclui a nota.

Ao mesmo tempo, a Guarda Costeira dos Estados Unidos informou que os destroços mostraram que a máquina sofreu uma "implosão catastrófica".



As equipas de resgate estimam que os passageiros a bordo do Titan poderiam ficar sem oxigénio no início da manhã de hoje.

A Guarda Costeira revelou que os destroços do submersível foram encontrados a cerca de 500 metros da proa do Titanic, enquanto os destroços do navio ficam a 3.00 metros da superfície.

Em conferência de imprensa, o porta-voz da Guarda Costeira disse ter havido uma "implosão catastrófica" porque os destroços mostram que a cabine que protegia as pessoas da pressão do mar foi perdida.

"Com essa determinação, notificamos imediatamente as famílias", disse o contra-almirante John Mauger a repórteres em Boston.

“Em nome da Guarda Costeira dos Estados Unidos e de todo o comando unificado, ofereço minhas mais profundas condolências às famílias”, concluiu.

A expedição começou em Newsfoundland, no Canadá, no dia 16, mas a descida em direcção ao Titanic aconteceu no domingo, 18.

A viagem até perto dos destroços do Titanic devia durar cerca de duas horas,mas o Titan perdeu comunicação com o controlo após 1 hora e 45 minutos de viagem.