Guarda Costeira dos EUA encontra campo de destroços que se acreditam serem do Titan

A Guarda Costeira dos Estados Unidos disse nesta quinta-feira, 22, no Twitter que um campo de destroços foi encontrado no fundo do oceano, perto do naufragado Titanic, sem, no entanto, indicar se eles são do submersível Titan, que estava numa expedição.

A nota acrescenta que destroços foram descobertos dentro da área de busca por um robô subaquático operado remotamente, mas que os destroços ainda estão a ser avaliados.

Equipas de resgate levaram navios, aviões e outros equipamentos para o local do desaparecimento.

As autoridades esperavam que os sons subaquáticos ouvidos desde ontem pudessem ajudar a restringir a sua busca, cuja área de cobertura foi expandida para milhares de quilómetros.



Jamie Pringle, especialista em Geociência Forense da Keele University, na Inglaterra, disse que mesmo que os ruídos viessem do submersível, "a falta de oxigénio é fundamental agora, mesmo que o encontrem, ainda precisam chegar à superfície e destrancá-lo".



Entretanto, muitos obstáculos estão pela frente como identificar a localização da embarcação, alcançá-la com equipamentos de resgate, trazê-la à superfície antes que o oxigénio dos acabe.