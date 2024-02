No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Nesta edição falamos da Costa do Marfim que levou o troféu do CAN 2023 ao derrotar a Nigéria numa emocionante final em Abidjan. Do Brasil mostramos o ritmo do Frevo neste Carnaval e para o Mês da História Negra, analisamos o impacto da lenda de Sidney Poitier na indústria do cinema e televisão.