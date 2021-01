Partidos políticos angolanos diferem sobre impacto de Joe Biden para Angola

Os partidos políticos angolanos têm visões diferentes quanto às mudanças que o novo presidente americano pode operar narelação do seu país com Angola.

Para o deputado João Pinto, do MPLA, o PresidenteJoe Biden vai dar continuidadeà política dos governos democratasamericanos assente no que chamou de “ideologia política mais tolerante”.

A deputada da UNITA, Mihaela Weba entende por seu lado que não se poder esperar muito da nova administração da Casa Branca em matéria de política externa

“Estamos expectantes em relação à nova liderança americana”, declarou o secretário-geral do PRS, Rui Malopa disse esperar quea nova administraçãoamericana“venha a olhar paraa Áfricade formadiferente ”.

A CASA-CE, na voz do seu vice-presidente, Manuel Fernandes, espera que aadministraçãode Joe Biden venha melhor as relações com Angola contrariamente ao que afirma acontecido com no consulado de Donald Trump.

