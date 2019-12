Parlamento britânico aprova Brexit até 31 de Janeiro

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, conseguiu aprovar no Parlamento a saída da União Europeia nesta sexta-feira, 20, com 358 votos a favor e 234 contra.

“Entregar a votação do Brexit embrulhada para o Natal”, era a principal meta de Johnson, que tem agora o caminho aberto para concluir o Brexit até 31 de Janeiro.

“Esta é a hora em que avançamos e descartamos os velhos rótulos ‘partir’ ou ‘ficar’... esta é a hora de agirmos juntos como uma nação revigorada, um Reino Unido”, disse Johnson ao Parlamento antes da votação.

Os passos seguintes da ratificação ocorrerão ainda antes do Natal.

Depois, a Câmara baixa do Parlamento tem até 9 de Janeiro para aprovar a legislação, o que dá pouco mais de três semanas para passar pela Câmara alta e receber a aprovação real antes do fim do próximo mês.