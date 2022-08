Parlamentares americanos visitam Taiwan, após deslocação de Nancy Pelosi

Uma delegação de parlamentares dos Estados Unidos chegou a Taiwan neste domingo, 14, para uma visita de dois dias durante os quais vão se encontrar com a presidente Tsai Ing-wen.

Este é o segundo grupo de alto nível que viaja a ilha em meio a crescentes tensões militares com a a gigante vizinha, a China, depois da visita da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.



A delegação de cinco membros, liderada pelo senador democrata Ed Markey, do Estado de Massachusetts, via discutir as relações dos Estados Unidos com a ilha, segurança regional, comércio, investimento e outras questões, informou o Instituto Americano em Taiwan.



A China, que reivindica o território de Taiwan, continua a realizar exercícios militares ao redor da ilha para expressar a sua indignação pela visita de Pelosi.



Ontem, o Ministério das Relações Exteriores de Taiwan expressou "sincera gratidão" aos Estados Unidos por terem tomado "acções concretas" para manter a segurança e a paz no Estreito de Taiwan durante as manobras intimadtórias de Pequim.

C/AP