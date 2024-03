Paquistão tem novo primeiro ministro

O parlamento do Paquistão elegeu hoje Shehbaz Sharif como no primeiro ministro do país, cargo que ocupa pela segunda vez.

Aliados do antigo primeiro ministro Imran Khan que se encontra preso gritaram em protesto contra a sua nomeação alegando que as eleições do mês passado foram falsificadas.

O presidente da Assembleia Nacional disse que Sharif obteve 201 votos derrotando Omar Ayub do Conselho Ittehad Sunita que obteve 92 votos.

A Liga Muçulmana do novo primeiro ministro negociou uma aliança com outros partidos apoiantes após as eleições de 8 de Fevereiro cujos resultados foram anunciados após um atraso invulgar devido a um corte nos serviços de telefones celulares.

As autoridadess disseram que foi necessárioe efetuar o corte para se impedir ataques de militantes ilsamicos contra candidatos e as forças de segurança.

O partido de Imran Khan criticou a medida e afirmou que a votação foi falsificada.

O novo governo de Sharif faz face a enormes desafios, incluindo como responder a um crescente número de ataques de militantes islâmicos, melhorar as relaçõs com o governo dos Talibã no Afeganistão , e resolver a questão dos constantes cortes de energia no país