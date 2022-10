Paquistão protesta contra declarações de Joe Biden

O Paquistão apresentou hoje um protesto formal aos Estados Unidos por declarações do presidente Joe Biden que expressou dúvidas sobre a segurança das armas nucleares desse país.

O ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês Bilawal Bhutto Zardari disse numa conferência de imprensa que o embaixador americano tinha sido convocado para entrega do protesto.

Biden disse numa reunião de apoiantes e financiadores do Partido Democrata que o Paquistão “pode ser uma das nações mais perigosas do mundo” por possuír “armas nucleares sem qualquer coesão”.

O minsitro paqueistanês negou que isso fosse verdade.

“No que diz respeito à segurança das armas nucleares do Paquistão nós cumprimos todos os padrões internacionais com a Agência Internacional de Eenergia Atómica”, disse Zardari que aparentemente confundiu o seu programa de armas nucleares com o programa nuclear civil pois o programa de armas não está sob monitorização daquela agência da ONU.

O ministro paquistanês disse que as declaraçãos de Biden se devem a um “mal entendido” devido à falta de comunicação entre Islamabad e Washington.

Ao mesmo tempo contudo o ministro tentou minimzar o significado das declarações do presidente americano afirmando que ele não as fez num situação official ou num discurso.

A porta-voz da Casa Branca Karine Jean-Pierre disse não haver “nada de novo” nas declarações do presidente acrescentando que o presidente “considera como vital para os interesses americanos um Paquistão seguro e próspero”