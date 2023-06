Paquistão observa "dia de luto" pela morte de cidadãos num naufrágio na Grécia

Familiares e meios de comunicação social do Paquistão informaram no domingo, 18, que cerca de 300 cidadãos paquistaneses estão entre os que terão morrido na sequência do naufrágio de um barco de imigrantes ao largo da Grécia.

O incidente ocorreu na passada quarta-feira, quando uma traineira de pesca, que alegadamente transportava cerca de 750 homens, mulheres e crianças, se afundou ao largo da costa grega no Mar Mediterrâneo, cinco dias depois de ter partido do leste da Líbia em direção à Itália.

A embarcação malfadada estava repleta de migrantes do Paquistão, da Síria e do Egipto, que fugiam das péssimas condições económicas nos seus países de origem e tentavam chegar a familiares na Europa.

Desde então, as autoridades gregas resgataram 104 pessoas e recuperaram 78 cadáveres, com poucas esperanças de encontrar mais vítimas e sobreviventes.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros paquistanês confirmou até agora que apenas 12 sobreviventes eram do Paquistão, afirmando que estava a verificar o número e a identidade dos paquistaneses entre as vítimas.

No domingo, os canais noticiosos paquistaneses transmitiram entrevistas de familiares das vítimas e relataram a morte de pelo menos 298 paquistaneses no naufrágio. As autoridades não comentaram o número de mortos.

Muhammad Akash, um paquistanês de 21 anos, também se encontrava a bordo do barco de pesca. Mantinha uma comunicação regular com a família e fez um último contacto antes de o barco iniciar a viagem.

"Fez um telefonema sincero ao irmão, pedindo à família que rezasse por ele enquanto embarcava no que reconhecia ser uma viagem perigosa", disse o tio Amanat Ali à AFP no domingo, depois de saber que Akash era uma das centenas de pessoas que se afogaram ao largo da costa da Grécia na quarta-feira. "A notícia devastadora deixou-nos numa profunda tristeza".



Ali disse que a família juntou forças para pagar a um agente cerca de sete mil dólares para organizar a sua viagem, começando com voos para o Dubai, Egipto e, finalmente, Líbia.

"Embora o número de pessoas a bordo do barco que se virou no dia 14 de junho ao largo da costa da Grécia não seja claro, acredita-se que tenha sido algo entre 400 e 750, de acordo com vários testemunhos", disseram a Organização Internacional para as Migrações e a agência de refugiados da ONU numa declaração conjunta na sexta-feira.

O gabinete do primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, disse que o país iria observar um dia de luto nacional na segunda-feira por aqueles que pereceram. Não partilhou quaisquer pormenores sobre o número de vítimas.

Sharif ordenou também uma ação imediata contra os agentes envolvidos no contrabando de seres humanos, tendo as autoridades federais comunicado no domingo a detenção de dez suspeitos ligados ao naufrágio.

Os críticos continuam cépticos quanto aos esforços do Paquistão para combater o tráfico de seres humanos, afirmando que a prática ilegal tem lugar com o apoio das autoridades e que os culpados escapam frequentemente à ação judicial devido às suas ligações a figuras políticas influentes.

Os Estados Unidos divulgaram o seu relatório anual na semana passada, incluindo o Paquistão na lista dos países cujos governos não cumprem integralmente as normas mínimas para a eliminação do tráfico de pessoas.

"O governo (paquistanês) não comunicou quaisquer investigações, processos ou condenações de funcionários públicos cúmplices em crimes de tráfico de seres humanos; no entanto, a corrupção e a cumplicidade oficial em crimes de tráfico continuam a ser preocupações significativas, inibindo a ação policial", refere o relatório.

Milhares de jovens paquistaneses oriundos de famílias pobres pagam somas avultadas a traficantes de seres humanos e empreendem viagens perigosas numa tentativa de entrar ilegalmente na Europa em busca de uma vida melhor, apesar dos acidentes frequentes e de, por vezes, estarem sob fogo mortal dos guardas fronteiriços.

Uma famosa atleta paquistanesa, Shahida Raza, e várias outras pessoas encontravam-se entre as 150 pessoas do Paquistão, Irão e Afeganistão que morreram em março quando o barco em que seguiam naufragou ao largo da costa italiana.

Nos últimos meses, a persistente agitação política, associada à pior crise económica que o Paquistão enfrenta, levou dezenas de milhares de pessoas a abandonar o país, legal e ilegalmente.

A nação do sul da Ásia, com cerca de 230 milhões de habitantes, sofre de uma inflação recorde e o desemprego está a aumentar devido ao encerramento de fábricas.