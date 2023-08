Paquistão: Número de mortos em descarrilamento de comboio sobe para 30

O número de mortos no descarrilamento de um comboio, no sul do Paquistão, subiu para 30, com o número de feridos para 60, e as operações de resgate estavam em andamento, disseram as autoridades no domingo.

Dez vagões de um comboio com destino a Rawalpindi descarrilaram e alguns capotaram perto da cidade paquistanesa de Nawabshah, prendendo muitos passageiros, disse o oficial sênior da ferrovia Mahmoodur Rehman Lakho.

O polícia, Abid Baloch - presente no local do acidente - disse que até agora 30 corpos foram recuperados, enquanto mais de 60 pessoas ficaram feridas, algumas gravemente.

Ele acrescentou que o número de mortos pode aumentar à medida que as operações de resgate continuam.

Baloch disse que mulheres e crianças estavam entre os mortos e feridos. A televisão local mostrou equipas de resgate retirando mulheres, crianças e passageiros idosos de carros danificados e capotados.

O ministro dos Caminhos de Ferro, Khaja Saad Rafiq, disse que o acidente pode ser devido a uma falha mecânica ou resultado de sabotagem.

Ele disse que uma investigação está em andamento.

Acidentes de comboio frequentemente ocorriam em trilhos ferroviários mal conservados no Paquistão, onde as comunicações da era colonial e os sistemas de sinalização não foram modernizados e os padrões de segurança são precários.