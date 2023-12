Paquistão e Afeganistão continuam a registar casos de  poliomielite

Até agora, apenas 12 crianças em todo o mundo ficaram paralisadas pelo poliovírus selvagem este ano, todas elas no Paquistão e no Afeganistão – com seis casos registados em cada um.

A Organização Mundial da Saúde diz que esses são os dois últimos países onde a doença altamente infecciosa ainda existe.

Além disso, OMS alerta que os programas de vacinação dos países continuam a não alcançar um grande número de crianças, representando um risco significativo para os ganhos obtidos contra as incapacitantes infecções do poliovírus tipo 1.

Por outro lado, a campanha do Paquistão para repatriar afegãos indocumentados também aumentou o risco de propagação transfronteiriça do poliovírus e transmissão dentro dos dois países, afirmou a OMS num comunicado, sexta-feira, 22.

Desde meados de Setembro, quase meio milhão de afegãos regressaram ao Afeganistão, escapando à repressão contra os estrangeiros que vivem ilegalmente no Paquistão.

O número de afegãos que deverão abandonar Paquistão pode atingir 1,7 milhões.

Quanto ao polovirus, as autoridades paquistanesas relataram recentemente um aumento acentuado nas detecções ambientais, documentando 60 amostras positivas desde setembro e elevando o total do ano para 82.

Após um período sem detecção, amostras foram encontradas nas principais cidades, incluindo Quetta, Karachi, Peshawar, Rawalpindi, e na capital, Islamabad, disse a OMS.

Instabilidade

Reporta-se que a instabilidade política, a insegurança em algumas áreas e os boicotes à vacinação continuam a dificultar os esforços anti-poliomielite, na província de Khyber Pakhtunkhwa, cuja capital é Peshawar. A província faz fronteira com o Afeganistão e quatro das seis infecções de poliomielite reportadas este ano ali ocorreram.

Os restantes casos foram detetados em Karachi, a cidade portuária mais populosa do sul do país, que não registou nenhum caso nos últimos dois anos.

As autoridades disseram que ambos os casos de poliomielite são crianças de famílias de refugiados afegãos.

O Paquistão, com uma população de cerca de 241 milhões de habitantes, esteve perto de erradicar a poliomielite em 2021, quando reportou apenas um caso de paralisia causada pelo vírus. No entanto, o país registou um aumento em 2022, com 20 casos confirmados de infeções.

O Afeganistão não regista novos casos de poliomielite desde Agosto e o vírus foi encontrado na sua província fronteiriça oriental de Nangarhar, que registou todas as seis infecções este ano.

A OMS, que citou uma melhoria na qualidade da campanha de vacinação nas regiões orientais do Afeganistão, observou, na sua declaração de sexta-feira, que ainda existem dificuldades em várias províncias do sul, onde quase 200 mil crianças ainda não foram alcançadas pela vacinação, e a qualidade de campanhas continua fraca.

“Qualquer revés no Afeganistão representa um risco para o programa no Paquistão, devido ao grande movimento populacional”, disse a agência de saúde da ONU