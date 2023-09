Papa Francisco nomeia novos cardeais, incluindo um do Sudão do Sul

O Papa Francisco criou 21 novos cardeais numa cerimónia repleta de rituais no sábado, incluindo figuras-chave no Vaticano e no terreno que ajudarão a implementar as suas reformas e a cimentar o seu legado, à medida que ele entra numa nova fase crucial na gestão da Igreja Católica.



Francisco expandiu ainda mais a sua influência no Colégio de Cardeais que o ajudará a governar e, um dia, a eleger o seu sucessor: Com as adições de sábado, quase três quartos dos "príncipes da Igreja" em idade de votar devem os seus chapéus vermelhos ao jesuíta argentino.



Nas instruções que deu aos novos cardeais no início da cerimónia, Francisco disse que a sua variedade e diversidade geográfica serviriam a Igreja como músicos numa orquestra, onde por vezes tocam a solo, outras vezes como um conjunto.



"A diversidade é necessária; é indispensável. No entanto, cada som deve contribuir para o projeto comum", disse-lhes Francisco. "É por isso que a escuta mútua é essencial: cada músico deve ouvir os outros."

Entre os novos cardeais, contavam-se o controverso chefe do gabinete de doutrina do Vaticano, Victor Manuel Fernandez, e o missionário nascido em Chicago, Robert Prevost, que é agora responsável pela seleção dos candidatos a bispo em todo o mundo.

Também entraram no clube exclusivo os embaixadores do Vaticano nos Estados Unidos e em Itália, dois importantes postos diplomáticos onde a Santa Sé tem um grande interesse em reformar a hierarquia da Igreja.

Líderes da Igreja em pontos geopolíticos como Hong Kong e Jerusalém, comunidades frágeis como Juba, no Sudão do Sul, e favoritos sentimentais como Córdoba, na Argentina, completaram a lista.



As promoções de Francisco a Prevost e ao seu embaixador em Washington, o cardeal francês Christophe Pierre, foram sinais claros de que ele está de olho em mudar o equilíbrio de poder na hierarquia dos EUA, onde alguns bispos conservadores resistiram fortemente às suas reformas. Entre eles, Pierre e Prevost são responsáveis pela proposta de novos candidatos a bispos e pela supervisão de quaisquer investigações sobre os bispos problemáticos já existentes.



A cerimónia teve lugar dias antes de Francisco dar início a uma grande reunião de bispos e leigos católicos sobre o futuro da Igreja, na qual serão discutidas questões controversas como o papel das mulheres na Igreja, os católicos LGBTQ+ e o celibato sacerdotal.