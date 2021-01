Papa Francisco diz que decisão de receber a vacina COVID é uma questão de ética

A Cidade do Vaticano deve começar sua campanha de vacinação esta semana e Francis disse que já "marcou" uma consulta.

"É uma escolha ética porque estamos a falar da sua saúde, da sua vida, mas também da vida de outras pessoas", disse Francisco em entrevista à estação de televisão italiana Canale 5.

Covid-19 pelo mundo

Uma nova variante do coronavírus foi encontrada no Japão em viajantes do Brasil. Takaji Wakita, chefe do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas do Japão, disse neste domingo que a variante recém-descoberta é diferente das que foram identificadas na Grã-Bretanha e na África do Sul, mas as três variantes partilham uma mutação comum.

Cuba está a passar por um surto de coronavírus, segundo Francisco Duran, chefe de epidemiologia do Ministério de Saúde Pública. As autoridades atribuem a propagação às recentes celebrações da quadra festiva, que geralmente incluem parentes do exterior que vivem em países afectados pelo coronavírus.

O Ministério da Saúde de Cuba disse no sábado que houve 365 novos casos no período de 24 horas anterior. Cuba tem mais de 14.000 infecções por Covid-19, de acordo com o Centro Johns Hopkins.

A Universidade de Johns Hopkins reportou no início deste domingo que há 89,7 milhões de casos COVID globais. Os EUA têm o maior número de casos com mais de 22 milhões, seguidos pela Índia com mais de 10 milhões e o Brasil com mais de 8 milhões.

Os vietnamitas acharão difícil, senão impossível, voltar para casa este ano para as celebrações do Ano Novo Lunar, porque o país do sudeste asiático impôs rígidas restrições de viagens. As regulamentações rigorosas estão a ser impostas na tentativa de conter a disseminação do coronavírus.

Na China, a ronda inicial de testes em massa para o coronavírus em Shijiazhuang foi concluída em três dias depois que as autoridades bloquearam a cidade de 11 milhões de habitantes na quarta-feira, em consequência do surgimento de apenas 39 novos casos do vírus, disse Ma Yujun, presidente da câmara da cidade, no sábado.

Ma Yujun, disse em entrevista coletiva que uma segunda ronda de testes começará em breve na capital da província industrial de Hebei, que foi selada com a imposição de restrições de viagem no resto da região de 76 milhões de pessoas, que circunda Pequim.

Na terça-feira, as autoridades de Hebei colocaram a província em "modo de guerra", permitindo às autoridades lançar uma campanha colaborativa envolvendo rastreamento de contactos e distribuição de suprimentos médicos.

A abordagem agressiva das autoridades chinesas está a ser adoptada em outras partes da região Ásia-Pacífico, em nítido contraste com os esforços mais deliberados de contenção de vírus em andamento nos EUA e na Europa.

Nova estirpe chega a outros países

O Ministério da Saúde de Israel disse no sábado que quatro pessoas testaram positivo para a nova estirpe de coronavírus detectada pela primeira vez na África do Sul. A variante britânica já havia sido relatada no país.

Especialistas em saúde afirmam que ambas as estirpes são potencialmente mais infecciosas do que outras variantes.

O número de casos persistentemente elevado forçou Israel a apertar as medidas de bloqueio na sexta-feira, após impor um bloqueio nacional no mês passado.

De acordo com o programa nacional de vacinação de Israel, 70% da população com mais de 60 anos recebeu a primeira dose de uma vacina. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse na quinta-feira que chegou a um acordo com a Pfizer-BioNTech para fornecer vacina suficiente para que todos os cidadãos maiores de 16 anos sejam vacinados até o final de Março.