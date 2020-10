Papa Francisco apoia o casamento gay

O Papa Francisco endossou uniões civis de pessoas do mesmo sexo pela primeira vez como Papa enquanto era entrevistado para o documentário "Francesco", que estreou na quarta-feira no Festival de Cinema de Roma.

O sinal de positivo papal veio no meio do filme que investiga as questões com as quais Francisco mais se preocupa, incluindo meio ambiente, pobreza, migração, desigualdade racial e de renda e as pessoas mais afetadas pela discriminação.

"Os homossexuais têm o direito de ter uma família. Eles são filhos de Deus", disse Francisco numa das suas entrevistas para o filme. “O que temos que ter é uma lei da união civil; dessa forma, eles estão legalmente protegidos”.

Enquanto servia como arcebispo de Buenos Aires, Francisco endossou a união civil para casais homossexuais como uma alternativa aos casamentos do mesmo sexo. No entanto, ele nunca se tinha manifestado publicamente a favor das uniões civis como Papa.

O padre jesuíta que tem estado na vanguarda na busca por construir pontes com gays na igreja, o reverendo James Martin, elogiou os comentários do Papa como "um grande passo à frente no apoio da igreja às pessoas LGBT".

"O fato de o papa falar positivamente sobre as uniões civis também envia uma mensagem forte aos lugares onde a Igreja se opõe a tais leis", disse Martin em comunicado.

Um dos personagens principais do documentário é Juan Carlos Cruz, o sobrevivente chileno de abuso sexual pelo clero que Francisco inicialmente desacreditou durante uma visita de 2018 ao Chile.

Cruz, que é gay, disse que durante seus primeiros encontros com o papa em maio de 2018, Francisco lhe garantiu que Deus fez Cruz gay. Cruz conta a sua própria história em fragmentos ao longo do filme, narrando a evolução de Francisco na compreensão do abuso sexual e documentando as opiniões do Papa sobre os gays.