Papa cancela atividades de sábado por causa de gripe leve, afirma Vaticano

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Papa Francisco cancelou as suas audiências matinais neste sábado, 25, por causa de uma gripe leve, informou o Vaticano em comunicado.

O pontífice de 86 anos realiza reuniões regulares com as autoridades do Vaticano aos sábados, bem como audiências privadas.

No início deste mês, o papa deixou de ler um discurso preparado para um encontro com rabinos europeus, porque estava resfriado, mas parecia estar com boa saúde durante um encontro com crianças poucas horas depois.

Em junho, ele passou por uma cirurgia de hérnia abdominal, tendo sido internado por nove dias, e parece ter se recuperado totalmente da operação.

A próxima aparição pública do papa está marcada para domingo, 26, devendo se dirigir às multidões na sua mensagem semanal do Angelus na Praça de São Pedro.

Francisco também deverá participar da conferência climática COP28, em Dubai, de 1 a 3 de dezembro, onde deverá ter quase um dia inteiro de reuniões bilaterais com os líderes mundiais presentes no evento