Palma permanece traumatizada semanas após ataque jihadista mortal

Os jihadistas invadiram a cidade costeira a 24 de Março, matando dezenas de pessoas e provocando um êxodo que incluiu trabalhadores num projecto multi-bilionário de gás natural liquefeito (GNL).

Os ataques marcaram uma grande intensificação de uma insurreição que tem causado danos em toda a província de Cabo Delgado há mais de três anos, à medida que os militantes procuram estabelecer um califado.

A violência levou a multinacional francesa Total a suspender os trabalhos no projecto de GNL, um dos maiores de África. Os ataques causaram vítimas mortais, que incluem vários trabalhadores petrolíferos expatriados.

Após dias de luta, o governo disse que as suas forças tinham expulsado os extremistas e que a calma tinha regressado.

Mas muitas pessoas ainda se sentem inseguras e estão a abandonar a área.

Nos últimos dias, centenas desembarcaram na capital provincial, Pemba, em barcos de salvamento organizados por privados, disse à AFP um voluntário que registava os deslocados.

Viaze Juma, 34 anos, mãe de quatro filhos, chegou na sexta-feira de Afungi, uma península perto das instalações de gás fortemente vigiadas e cinco quilómetros a sul de Palma, onde milhares de pessoas procuraram refúgio durante o ataque.

"Foi bom que tenha saído de Palma. Estou a salvo, mas a minha casa foi incendiada", disse Juma.

No dia em que chegou a Pemba, as Nações Unidas anunciaram que o número de deslocados internos (IDPs) tinha ultrapassado a marca das 30.000 pessoas.

“Muito instável"

Quatro dias depois, na terça-feira, esse número tinha atingido 36.288 -- quase metade dos 75.000 habitantes de Palma.

Mais para o interior, em Mueda e Nangade, cerca de 40 famílias chegam todos os dias a pé, dizem os trabalhadores humanitários.

Não é claro o verdadeiro quadro da situação de segurança em Palma.

Embora as comunicações por telemóvel e a electricidade - cortadas no dia do ataque - tenham sido restauradas, o acesso à cidade continua a ser restrito, tanto para os meios de comunicação como para as organizações humanitárias.

Mas a fuga de dezenas de milhares de civis em mês e meio -- 6.000 deles em menos de uma semana -- mostra que a ordem ainda não foi totalmente restabelecida.

"A situação em Palma é muito instável, (com) tiros à noite", disse um trabalhador humanitário em Mueda, cerca de 180 quilómetros a sudoeste de Palma.

"É um lugar onde não se pode dormir pensando que se vai acordar sem problemas", acrescentou o trabalhador, que pediu para não ser identificado.

Há duas semanas, um residente que tinha regressado à sua casa depois de ter fugido do ataque foi encontrado decapitado, disse a polícia local.

Um residente de Pemba, Issa Mohamede, disse à AFP que os seus familiares em Palma confirmaram à noite "tiroteios e (que) algumas casas foram vistas a arder no bairro de Malamba" no final do mês passado.

"As pessoas não se sentem seguras"

"É evidente que a situação é volátil" em Palma, disse um trabalhador humanitário baseado em Pemba, acrescentando que "a razão pela qual as pessoas continuam a fugir é porque as coisas não estão bem, as pessoas ainda estão a tentar evacuar".

O número de deslocados internos "continua a aumentar de dia para dia", disse a chefe de missão da Organização Internacional para as Migrações (OIM), Laura Tomm-Bonde.

O director de emergência global da OIM, Jeff Labovitz, que visitou Moçambique na semana passada, disse à AFP que "quando as pessoas escolhem sair de casa é por grandes razões, não se sentem seguras".

Mais para o interior, um campo de trânsito em Nangade continua a receber dezenas de deslocados por dia.

"As pessoas ainda estão a chegar", disse Aitor Zabalgogeazkoa, dos Médicos Sem Fronteiras (MSF).

A MSF está a registar entre 80 e 100 pessoas deslocadas por dia que falam de "muita gente ainda a chegar", acrescentou ele.

"Com apenas algumas rotas de evacuação ainda abertas, estamos preocupados com aqueles que não podem abandonar a área", disse a agência das Nações Unidas para os refugiados ACNUR num comunicado da semana passada.

Pelo menos 454 crianças desacompanhadas foram encontradas entre os fugitivos, disse Chance Briggs, director nacional da Save the Children.

Antes do ataque de Março, já havia perto de 700.000 pessoas desenraizadas das suas casas na vasta e pobre província de Cabo Delgado.

Ao receber uma subvenção de 100 milhões de dólares do Banco Mundial na semana passada para projectos de infra-estruturas, o Presidente Filipe Nyusi prometeu "restaurar a normalidade" e pôr fim aos ataques terroristas "bárbaros" e "maliciosos".

Calton Cadeado, especialista em segurança sediado em Maputo, que acompanha de perto a crise de Cabo Delgado, disse que o centro de Palma, patrulhado pelos militares, estava relativamente calmo, mas que as franjas da cidade continuavam "vulneráveis".

Há receios de que com o fim do Ramadão em meados de Maio se possa assistir a um ressurgimento dos ataques, segundo os analistas.