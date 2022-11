PAIGC escolhe líder entre quatro candidatos

Arrancou nesta sexta-feira, 18, o X Congresso do PAIGC, na oposição, depois de vários adiamentos, no qual os delegados vão eleger a nova direcção e, em particular, o presidente que vai levar o partido às eleições legislativas antecipadas que devem acontecer no próximo ano.

Na quarta-feira, foram anunciados seis candidatos, mas poucas horas antes do início do congresso o antigo Presidente interino da República, Raimundo Pereira, e Martilene dos Santos retiraram as suas candidaturas com críticas á direcção do partido.

Na carta conjunta endereçada à Comissão Preparatória do X congresso, datada de 18 de Novembro, e a que a VOA teve acesso, alegam, entre outros, “o total desprezo pelas contribuições deixadas pelos candidatos durante as audições e trabalhos realizadas junto da Comissão para o Diálogo e Reconciliação Interna do partido”.



“Persiste ainda uma crise que se pretende camuflar e que está a acentuar-se cada vez maais no partido que pode ter reflexos negativos na mobilização dos militantes para os próximos desafios”, acrescentam Pereira e Santos.

Os dois apontam também “a falta de transparência na gestão do património do partido e a confirmação por parte de Domingos Simões Pereira sobre o envolvimento da sua própria família na alienação indevida do património do partido na última reunião do Comité Central”, que teve lugar no passado dia 11 de Novembro.



Para os dois candidatos desistentes há “défice da democracia interna que impede debates sérios dos verdadeiros problemas que corroem a coesão do partido”.



Com as desistências de Raimundo Pereira e Martilene dos Santos ficam na corrida à liderança do PAIGC, o presidente cessante Domingos Simões Pereira, João Bernardo Vieira, Octácio Lopes e Edson Araújo.

O congresso termina no domingo.