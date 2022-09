Líder do PAIGC acusa poder de se esconder "cobardemente" em ordens judiciais que não respeita

O presidente do PAIGC, principal partido da oposição na Guiné-Bissau, voltou a ser impedido de sair do país, nesta sexta-feira, 2, e acusou as autoridades de se esconderem cobardemente em ordens judicais que elas mesmas não respeitam.



Domingos Simões Pereira foi retido no estacionamento pelas forças de segurança, que o impediram de entrar no Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira, de onde pretendia seguir viagem para Portugal.

Em conversa com os jornalistas no local, o antigo primeiro-ministro mostrou o despacho de um juiz do Tribunal de Relação que anula anteriores impedimentos e acusou o Ministério do Interior e a Direcção-Geral de Migração e Fronteiras de ignorar a ordem a que tiveram acesso.

Simões Pereira disse que “o mesmo poder que se esconde cobardemente, atrás de ordens judiciais que são encomendadas, hoje recusa o cumprimento dessa mesma ordem judicial”.



Ele acrescentou que fala de “forma cobarde, que é para não se expor à evidência de que não têm rigorosamente nada de legal para impedir o embarque e a minha viagem, impedem-me de aceder às instalações do próprio aeroporto, se isto não é do mais baixo que eu vi”.



O presidente do PAIGC alertou ser “importante que, de facto, todo o povo guineense compreenda o nível a que se está a chegar em termos de supressão das liberdades e direitos fundamentais dos cidadãos, é isto que está a acontecer aqui”.



O Ministério Público tem a emitido ordens a impedir a saída do antigo primeiro-ministro do país, alegando que a Assembleia Nacional Popular tem demorado a responder a pedidos para levantamento da imunidade parlamentar de Simões Pereira, que é deputado, o que tem sido sempre recusado.