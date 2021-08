Países do Médio Oriente reunem-se em Bagdad com a presença de presidente francês

Vários dirigentes de países do Médio Oriente e o presidente francês Emmanuel Macron reuniram-se hoje em Bagdad num encontro organizado pelo Iraque que visou encorajar o diálogo entre eles.

Luta por influência no Médio Oriente entre o Irão de um lado e Estados Unidos, Israel e estado árabes do Golfo por outro tornaram o Iraque no palco de ataques contra forças americanas e assassinato de dirigenteste para -militares iraquianos e iranianos.

As tensas relações têmlevado também a ataques contra instalações petrolíferas da Arábia Saudita e navios petroleiros .

Fontes diplomáticas envolvidas na preparação da cimeira disseram não esperar quaisquer avanços de grande significado.

“Conseguir levar essses países a sentarem-se à mesa juntos é um sucesso suficiente”, disse uma entidade governamental iraquiana.

Participam no encontro entre outros o presidente egípcio Abadel Fattah al Sisi, o Rei Abdullah da Jordânia, o Emir do Qatar Sheik Tamim bin Hamad al-Thani e o presidente Macron da França.

O Kuwait e os Emiratos Árabes Unidos estão representados pelos seus chefes de governo e a Turquia pelo seu ministro dos Negócios Estrangeiros.

O Irão e a Arábia Saudita enviaram também os seus ministros dos Negócios Estrangeiros.

Entidades oficiais iranianas disseram estar mais concentrados nas negociações de Viena com países ocidentais sobre o programa nuclear iraniano e sanções.

“A reunião no Iraque está apenas concentrada no Iraque e em como países regionais podem cooperar para ajudar o Iraque”, disse uma fonte oficial iraniana citada pela agência Reuters.

O presidente francês irá permanecer mais um dia no Iraque para se reunir com dirigentes iraquianos e visitar forças especiais francesas que combatem rebeldes do Estado Islâmico