Osaka brilha e reivindica a segunda taça do Open da Austrália

Naomi Osaka deu a Jennifer Brady uma lição no ténis Grand Slam enquanto ela cruzava para uma vitória de 6-4 6-3 para garantir o seu segundo título do Open da Austrália no sábado e consolidar a sua posição como a nova rainha do jogo.

A vitória de Osaka sobre a 22ª colocada americana na Rod Laver Arena iluminada deu à japonesa a sua quarta taça importante, aos 23 anos.

Os fãs que esperavam por uma repetição da envolvente semifinal do Open dos Estados Unidos no ano passado ficaram desapontados quando Brady congelou sob os holofotes da sua primeira final de Grand Slam.

A campeã do Open dos EUA, Osaka, jogou um pouco aquém do seu melhor ténis e juntou-se a Brady na contribuição para um primeiro set severo e cheio de erros. Mas ela acabou por conquistar seis jogos consecutivos, chegando a uma vantagem de 4 a 0 no segundo antes de sacar a partida para o amor.

Um grande saque selou isso, fazendo com que Brady disparasse um retorno de forehand longo, e Osaka segurou a sua raquete sobre a cabeça e sorriu em uma celebração discreta. Osaka, que venceu o torneio de 2019, deu os parabéns calorosos a Brady e agradeceu aos fãs na cerimónia do troféu.

Osaka será a número dois do mundo quando os rankings forem actualizados: "É realmente incrível para mim. Não joguei o meu último Grand Slam com os fãs, então ter essa energia realmente significa muito. "