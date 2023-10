Oposição venezuelana realiza primárias presidenciais num exercício de democracia, mas pode revelar-se inútil

Neste domingo, 22 de outubro, os venezuelanos têm a oportunidade de escolher quem acham que pode pôr fim à crise de uma década da presidência de Nicolás Maduro.



Os venezuelanos vão votar numa eleição primária organizada de forma independente pela oposição do país, apesar da repressão governamental e de outros obstáculos.



A competição é, em si mesma, um exercício de democracia, porque exigiu que a oposição profundamente fracturada trabalhasse em conjunto para dar ao país sul-americano as suas primeiras primárias presidenciais desde 2012. Mas poderá revelar-se um exercício de futilidade se o governo de Maduro assim o desejar.



Embora o governo tenha concordado, em princípio, a meio da semana, em deixar a oposição escolher o seu candidato para as eleições presidenciais de 2024, também já impediu a candidata principal das primárias, Maria Corina Machado, de concorrer ao cargo e, no passado, tem contornado a lei e violado acordos como bem entende.

Machado, uma ex-deputada que apoia políticas de livre mercado, é uma crítica de longa data do governante Partido Socialista Unido da Venezuela. Ela manteve um perfil um tanto discreto durante anos, mas dominou a corrida das primárias ao conectar-se com os mesmos eleitores aos quais ela sempre pediu que boicotassem as eleições anteriores.



Num comício de Machado, Ismael Martínez, um trabalhador agrícola da cidade de Valência, no norte do país, disse que já tinha votado em Maduro e no falecido Presidente Hugo Chávez, mas ficou desencantado com a corrupção de alguns políticos da atual administração.



"Acho que ela é a melhor candidata", disse Martinez. "Ela descobriu como evidenciar as falhas do governo".



Além de Machado, outros nove candidatos continuam na disputa. Espera-se que o vencedor enfrente Maduro nas urnas no segundo semestre de 2024. Maduro pretende estender sua presidência até 2030, o que ultrapassaria o tempo de governo de Chávez, seu mentor.



Os aliados de Maduro ridicularizaram e descartaram as primárias durante todo o ano. No entanto, tanto o governo como os seus inimigos utilizaram o concurso como moeda de troca para obter concessões mútuas no âmbito de um processo de negociação destinado a pôr termo à complexa crise social, económica e política do país.