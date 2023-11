Oposição albanesa usa bombas de fumo e fogo para impedir a votação do orçamento no parlamento

Os membros do Partido Democrático, na oposição, lançaram bombas de fumo e acenderam um pequeno incêndio, rapidamente extinto, em pleno Parlamento, na segunda-feira (20 de novembro), numa tentativa falhada de impedir a votação do orçamento para 2024.



Os deputados empilharam cadeiras no centro e o fumo vermelho, verde e roxo encheu o ar, enquanto os seguranças mantinham os manifestantes afastados do lugar do primeiro-ministro Edi Rama.

Um deputado acendeu uma pequena fogueira, que foi passada para a frente, antes de as chamas se alastrarem por breves instantes e serem apagadas pelos deputados que o rodeavam.



O líder de facto do partido, Sali Berisha, um antigo primeiro-ministro, acusou o governo de tentar silenciar a oposição no parlamento, onde o Partido Socialista de Rama tem a maioria.



No mês passado, o Ministério Público acusou Berisha e o seu genro de corrupção num negócio de terrenos que envolvia os terrenos de um clube desportivo. Acusaram-no de usar a sua influência como primeiro-ministro, entre 2005 e 2009, para exercer pressão "para a conclusão dos procedimentos de privatização a favor de outros, incluindo o marido da sua filha".