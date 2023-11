Operação de resgate de 41 trabalhadores indianos celebrada com festa na Índia

Na Índia, depois de mais de duas semanas, todos os 41 trabalhadores soterrados num túnel rodoviário que desmoronou no norte do país foram, retirados do local, nesta terça-feira, 27.

Após vários contratempos, engenheiros militares e mineiros trabalharam manualmente para abrir caminho através da rocha e dos escombros, a fim de desobstruir a última secção e chegar aos homens, presos há 17 dias.

Citado pela AFP, o ministro dos Transportes Rodoviários, Nitin Gadkari, elogiou os "esforços bem coordenados" que conduziram a "uma das maiores operações de salvamento dos últimos anos".



Os trabalhadores ficaram presos na madrugada de 12 de novembro, quando uma seção de um túnel em construção ruiu, deixando-os separados da entrada por uma "parede" de escombros com quase 60 metros de espessura.



A televisão indiana NDTV transmitiu em direto o salvamento de cada um dos trabalhadores, que foram recebidos, um a um, pelas equipas de salvamento triunfantes e por alguns familiares, segundo a televisão indiana NDTV, que transmitiu a operação em direto.



A missão de salvamento em grande escala atraiu a atenção do país nas últimas semanas.



A origem do acidente foi um deslizamento de terras que provocou o desabamento de uma parte do túnel de 4,5 quilómetros.