Open da Austrália: Ash Barty conquista o título feminino

Ash Barty recuperou-se de uma desvantagem de 5-1 no segundo set para vencer a final do Open da Austrália por 6-3, 7-6 (2) sobre Danielle Collins no sábado, encerrando uma seca de 44 anos para mulheres australianas no torneio Grand Slam em casa.

A melhor classificada Barty venceu o primeiro set com uma quebra de serviço contra a 27º colocada.

Mas a norte-americana de 28 anos revidou rapidamente, quebrando o saque de Barty no segundo e sexto sets para abrir uma vantagem de 5 a 1. Barty perdeu apenas um jogo de saque nas seis rondas anteriores do torneio.

O momento estava com Collins e ela serviu duas vezes no set, com o objectivo de levar a sua primeira final de Grand Slam para o terceiro set.

Mas Barty deu a volta por cima, vencendo cinco dos seis set seguintes e depois dominando o desempate.

Barty foi a primeira mulher australiana a chegar à final simples do Open da Austrália desde Wendy Turnbull em 1980 e agora é a primeira campeã australiana desde Chris O'Neil em 1978.

Barty, de 25 anos, agora tem grandes títulos em três superfícies, somando a quadra dura em Melbourne Park à vitória na relva em Wimbledon no ano passado e no saibro no Open de França em 2019.