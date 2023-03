ONU disponibiliza 10 milhões de dólares para apoiar vítimas do Freddy em Moçambique 

O Fundo Central de Resposta de Emergência das Nações Unidas desbloqueou 10 milhões de dólares para ajudar o Governo de Moçambique a enfrentar as consequências da passagem da tempestade tropical Freddy, que deixou 51 mortos e muita destruição.

O anúncio foi feito pelo porta-voz do secretário-geral da ONU nesta quinta-feira, 16, em Nova Iorque, na sua conferência de imprensa diária.

Stephane Dujarric acrescentou que, além dessa ajuda, “nossos parceiros continuam a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades para ajudar cerca de 49 mil deslocados que procuram segurança em quase 140 centros de acomodação”.



Ainda segundo Dujarric, no Malawi, que contabiliza quase 300 mortos até agora, a coordenadora residente da ONU, Rebecca Adda-Dontoh, está a visitar as zonas afectadas pelas cheias e apelou à comunidade internacional para aumentar a sua solidariedade com as pessoas afectadas pelo ciclone.



O Programa Alimentar Mundial disponibilizou mais capacidade adicional de busca e resgate, que chegou já a 200 pessoas.



“As operações, no entanto, foram prejudicadas pelo clima difícil. Também estamos enfrentando desafios para entregar suprimentos”, afirmou o porta-voz do secretário-geral da ONU.



Com mais de 88 mil pessoas deslocadas pelas enchentes em 165 locais temporários, no Malaui, Stephane Dujarric concluiu que a ONu está a “trabalhar para aumentar a assistência e acesso às áreas, fornecendo alimentos, tendas, cobertores, água, saneamento e suprimentos de higiene”.

O Freddy passou duas vezes por Moçambique e, no total, nas províncias da Zambézia, Nampula, Tete e Niassa, 253 mil pessoas foram afectadas, das quais 150 mil na Zambézia, onde a tempestade deixou 51 mortos, segundo a mais recente actualização das autoridades.